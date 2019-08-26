26 Ağustos 2019, Pazartesi

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Lemina için gözler Southampton'da

Mario Lemina'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş İngiliz ekibi Southampton'dan yanıt bekliyor...
26.08.2019

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