25 Ağustos 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta hedef Mario Lemina
Ön libero arayışındaki Beşiktaş, Southampton'da forma giyen Mario Lemina ile ilgileniyor. Farklı Göztepe galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta ön libero takviyesi için temaslar sürüyor.
25.08.2019
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