26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Kartal'ın kanatları değişiyor
Beşiktaş'ta kanat oyuncularında değişikliğe gidiliyor. Kadro dışı bırakılan Quaresma'nın ardından Lens'i kulübeye çekecek olan Abdullah Avcı, Rizespor maçında Boyd ve N'Koudou'ya görev verecek.
26.08.2019
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