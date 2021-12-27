Konyaspor - Beşiktaş maçının devre arasında Erman Toroğlu'dan o isme eleştiri! "El bombası gibi..."

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin devre arasında Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş'ta Vida sarı kart gördü. Hırvat stoperin ne yapacağı belli değil. El bombası gibi..." dedi.

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