27 Aralık 2021, Pazartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş ile Şenol Güneş bir araya gelecek mi? "Şampiyonluk düşüncesi..."
Beşiktaş'ta teknik direktör konusu konuşulmaya devam ediyor. Şimdilik Teknik Sorumlu Önder Karaveli ile yoluna devam eden siyah beyazlı ekipte Şenol Güneş'in koltuk için muhtemel adayların arasında olduğu biliniyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Güneş ile Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi. Uzundurukan, "Ben Şenol Güneş gelir diyordum ama yardımcılarıyla beraber çok maliyetli bir hoca. Eğer bu sezon için şampiyonluk düşüncesi yoksa Önder hoca ile devam edilmeli." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.12.2021
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