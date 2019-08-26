26 Ağustos 2019, Pazartesi

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Gary Medel Bologna'da!

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, İtalyan temsilcisi Bologna'ya transfer oldu. Siyah beyazlı ekip bu transferden 1.5 milyon euro bonservis ücreti kazanacak. Medel, Bologna'yla seneliği 1.5 milyon euro karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalayacak. A Spor yorumcusu Hakan Gündoğar, canlı yayına bağlanarak transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.
26.08.2019

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