26 Haziran 2020, Cuma

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Kartal evinde kazanmak istiyor

Beşiktaş Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'u 21'de konuk edecek. Aatiba Hutchınson, mücadelede oynarsa siyah beyazlı formayla ikinci kez dalya diyecek.
26.06.2020
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