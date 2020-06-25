25 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Antwerp Larin'in peşinde

Belçika ekibi Royal Antwerp, Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'i transfer etmek istiyor.
25.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Antwerp Larin'in peşinde Antwerp Larin'in peşinde 25.06.2020
Vladimir Weiss Nika Ninua'yı A Spor'a anlattı Vladimir Weiss Nika Ninua'yı A Spor'a anlattı 25.06.2020
Beşiktaş'a Gürcü orta saha Beşiktaş'a Gürcü orta saha 25.06.2020
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zirvesi Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zirvesi 25.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş ile Boateng yol ayrımında Beşiktaş ile Boateng yol ayrımında 24.06.2020
Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılacak "Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılacak" 23.06.2020
Kendi değerlerimizi üretmek zorundayız "Kendi değerlerimizi üretmek zorundayız" 23.06.2020
Beşiktaş'ta soğuk rüzgarlar Beşiktaş'ta soğuk rüzgarlar 22.06.2020
Beşiktaş'ta Burak ve Ljajic fırtınası Beşiktaş'ta Burak ve Ljajic fırtınası 22.06.2020
Kartal Avrupa'ya göz kırpıyor Kartal Avrupa'ya göz kırpıyor 22.06.2020
Burak Yılmaz'dan Babalar Günü mesajı Burak Yılmaz'dan Babalar Günü mesajı 21.06.2020
Sergen Yalçın: Kazandığımız için mutluyuz Sergen Yalçın: Kazandığımız için mutluyuz 21.06.2020
Kartal yüksekten uçtu Kartal yüksekten uçtu 21.06.2020
Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Net kırmızı Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı" 21.06.2020
Dorukhan'a Beşiktaş'ın vereceği ücretten daha iyi teklif geldi "Dorukhan'a Beşiktaş'ın vereceği ücretten daha iyi teklif geldi" 21.06.2020
Keyif almadım cümlesini hiçbir başkan kullanamaz "Keyif almadım cümlesini hiçbir başkan kullanamaz" 21.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday
Usta yazardan flaş Max Kruse açıklaması! "Galatasaray ucuz kurtulmuş"
Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısında aşama kaydedildi! İşte son gelişmeler
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...
Galatasaray sorusunu yanıtladı! "Avrupa'ya gitmek..."
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sonrası 2. bomba yolda! Transfer...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör