Karius'tan ayrılık sinyali
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu anda tamamen Beşiktaş'a odaklanmış durumda olduğunu belirten Karius, "Burada geçirdiğim zamandan keyif alıyorum ancak elbette İngiltere'de daha fazla spot ışığının altında oynuyorsunuz. Şu an bazı sorunlar olsa da Beşiktaş oynamak için iyi bir kulüp. Geçen sene zor geçti ama genel olarak iyi bir sezondu" diye konuştu.
Siyah beyazlıların Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Karius şöyle devam etti: "Beşiktaş ile sezon sonunda kiralık sözleşmem bitiyor. Sonrasında Liverpool'da oynar mıyım bilmiyorum. Liverpool ile sözleşmem devam ediyor. Premier Lig kesinlikle en iyisi. Ancak Liverpool olmasa da iyi bir takımda oynayacağımı biliyorum. Bu konuda endişelenmiyorum. Elbette orada olmak iyi bir seçenek. Belki de Almanya'da başka bir kulübe giderim."
SANKİ ELİNİZDE SABUN VAR GİBİ
UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılan topu eleştiren Alman file bekçisi Karius, "Böyle bir turnuvaya yakışmayan bir topun kullanılması utanç verici. Şimdiye kadar oynadığım en kötü toptu. Elinizde sabun varmış gibi hissediyorsunuz" yorumunu yaptı.
- "Futbolcular Fatih Terim'i sallamıyorlar"
- Fatih Terim: Ben de hata yapabilirim ben de insanım
- "Selçuk'un futbolu bırakması lazım"
- Takım Oyunu - 05/10/2019
- Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart yorumu
- "Selçuk'un futbolu bırakması lazım"
- Fatih Terim: Ben de hata yapabilirim ben de insanım
- Beşiktaş çıkış arıyor
- Beşiktaş çıkış arıyor
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"