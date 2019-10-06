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Beşiktaş çıkış arıyor

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek... 4 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.
06.10.2019

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Bu sezon ligde henüz istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 6 maçta sadece bir kez kazanabildi. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 5 puanı bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N'koudou ile Abdoulay Diaby, Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz'in de görev alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Rrabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak.

Lige iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Aytemiz Aanyaspor mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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