06 Ekim 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ahmet Kavalcı'dan Dorukhan açıklaması

Beşiktaş'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2 - 0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Dorukhan Toköz, hastaneye götürüldü.
06.10.2019

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 71'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında dizi dönen Dorukhan Toköz, uzun süre yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen genç futbolcunun yerine 73'üncü dakikada Douglas girdi. Oyun alanını sedyeyle terk eden 23 yaşındaki oyuncu, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan Dorukhan açıklaması: "Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella ( diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir."

Yaşadığı sakatlık sonrası Dorukhan'ın takım arkadaşlarını hastaneye ziyarete gitti. Genç futbolcunun gözyaşlarına hakim olmadığı objektiflere böyle yansıdı!

Serdal Adalı'dan başkanlık açıklaması! Serdal Adalı'dan başkanlık açıklaması! 06.10.2019
Dorukhan ne zaman dönecek? Fikret Orman açıkladı! Dorukhan ne zaman dönecek? Fikret Orman açıkladı! 06.10.2019
Ahmet Kavalcı'dan Dorukhan açıklaması Ahmet Kavalcı'dan Dorukhan açıklaması 06.10.2019
Karius'tan ayrılık sinyali Karius'tan ayrılık sinyali 06.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş çıkış arıyor Beşiktaş çıkış arıyor 06.10.2019
Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı 04.10.2019
Turgay Demir: Adem Ljajic bilerek oynamıyor Turgay Demir: Adem Ljajic bilerek oynamıyor 04.10.2019
Kartal'a son dakika kabusu Kartal'a son dakika kabusu 04.10.2019
Abdullah Avcı: Performansım sorgulanabilir ama antrenörlüğüm sorgulanamaz Abdullah Avcı: Performansım sorgulanabilir ama antrenörlüğüm sorgulanamaz 03.10.2019
''Beşiktaş'a Messi de Ronaldo da gelse fark etmez!'' ''Beşiktaş'a Messi de Ronaldo da gelse fark etmez!'' 03.10.2019
Beşiktaş zor bir döneme giriyor Beşiktaş zor bir döneme giriyor 03.10.2019
Beşiktaş galibiyet arıyor Beşiktaş galibiyet arıyor 03.10.2019
Beşiktaş'ta Erol Kaynar aday oluyor Beşiktaş'ta Erol Kaynar aday oluyor 02.10.2019
Abdullah Avcı'dan Fikret Orman açıklaması Abdullah Avcı'dan Fikret Orman açıklaması 02.10.2019
İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı 02.10.2019
Atiba: İşler umduğumuz gibi gitmedi Atiba: İşler umduğumuz gibi gitmedi 02.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Bakan Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları Etnospor Kültür Festivali'nde ok attı
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan sürpriz karar
Mathieu Valbuena'dan olay Fenerbahçe itirafı!
Galatasaray'da dev operasyon! 5 yıldız kulübeye dönüyor
Fatih Terim'den flaş Selçuk İnan kararı!
Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör