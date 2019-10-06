06 Ekim 2019, Pazar
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Ahmet Kavalcı'dan Dorukhan açıklaması
Beşiktaş'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2 - 0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Dorukhan Toköz, hastaneye götürüldü.
06.10.2019
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 71'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında dizi dönen Dorukhan Toköz, uzun süre yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen genç futbolcunun yerine 73'üncü dakikada Douglas girdi. Oyun alanını sedyeyle terk eden 23 yaşındaki oyuncu, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş'tan Dorukhan açıklaması: "Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella ( diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir."
Yaşadığı sakatlık sonrası Dorukhan'ın takım arkadaşlarını hastaneye ziyarete gitti. Genç futbolcunun gözyaşlarına hakim olmadığı objektiflere böyle yansıdı!
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