İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'taki son gelişmeler...
Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 36. haftasında siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak. Mücadele öncesi Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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