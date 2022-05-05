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Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Cenk Tosun...

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda yaşanan son detayları ve transfer iddialarını A Spor muhabir Sercan Dikme aktardı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Cenk Tosun iddialarının yanıtı...

05 Mayıs 2022 | 16:55
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