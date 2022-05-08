BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇINI CANLI İZLE | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte derbinin 11'leri!
Beşiktaş - Fenerbahçe dev derbi maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sezonun son derbisinde Beşiktaş, Avrupa potasına girmek için galibiyet arıyor. Fenerbahçe ise sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak istiyor. Siyah beyazlı ekip sahaya Ersin, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi ve Larin 11 ile çıkacak. Fenerbahçe'nin 11'i ise Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar şeklinde. Müsabaka 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Dev derbi Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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