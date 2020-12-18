Hıncal Uluç: Sergen Yalçın Beşiktaş'ı taşıyamıyor

Usta yazar Hıncal Uluç, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakında flaş açıklamalarda bulundu. Uluç,"Sergen Yalçın Beşiktaş'ı taşıyamıyor ama yönetim bir şey yapamaz çünkü hocayı taraftar getirdi." dedi.

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