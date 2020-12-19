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Serhan Türk: Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında önü açık

A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Serhan Türk, siyah-beyazlılar için "Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında önü açık" değerlendirmesinde bulundu.
19.12.2020
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