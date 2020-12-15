15 Aralık 2020, Salı
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Sergen Yalçın'a büyük övgü! "Futbol camiasının en dürüst insanı"
A Spor yorumcusu Ender Bilgin, Spor medyası programında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ender Bilgin, "Sergen Yalçın bana göre spor camiasının en dürüst en dobra insanı" ifadelerini kullandı.
15.12.2020
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