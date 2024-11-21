Hasan Arat'tan transfer itirafı!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat siyah-beyazlı kulübün durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arat, Joao Mario transferinin öncesinde transfer etmek istedikleri ismi de açıkladı. İşte detaylar...
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