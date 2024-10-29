Beşiktaş'tan sert açıklama! "Federasyon mu basalım"
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sonrasında Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, flaş açıklamalarda bulundu. İşte Hüseyin Yücel'in açıklamaları...
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