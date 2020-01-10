10 Ocak 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Guilherme Beşiktaş'ta
Transfer çalışmalarını uzun bir süredir sürdüren Beşiktaş, Btc Turk Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yi renklerine bağladı.
10.01.2020
Limit kısıtlaması nedeniyle transferde bir süredir eli kolu bağlanan Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu.
Orta saha ve forvet transferi için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi renklerine bağladı.
EN ÇOK İZLENENLER
- "Hem Ersun Yanal'ın hem Comolli'nin Falette transferinden haberi yok"
- "F.Bahçe Comolli'yi gönderirse 850 bin Euro tazminat ödeyecek"
- Spor Ajansı - 10/01/2020
- GOL | Trabzonspor 1-0 FK Partizani
- Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun sözleri
- Guilherme Beşiktaş'ta
- Sabah Sporu - 10/01/2020
- "Hem Ersun Yanal'ın hem Comolli'nin Falette transferinden haberi yok"
- Yasin Öztekin Sivasspor'da
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...