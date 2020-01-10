Guilherme Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını uzun bir süredir sürdüren Beşiktaş, Btc Turk Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yi renklerine bağladı.

Limit kısıtlaması nedeniyle transferde bir süredir eli kolu bağlanan Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu.

Orta saha ve forvet transferi için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi renklerine bağladı.