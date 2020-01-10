Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman ve transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulda ibra edilemeyen eski başkan Fikret Orman ile ilgili konuşan Çebi, "İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Fikret Orman çıkıp kendini aklamalıdır." dedi. Transfer konusuna açıklık getiren Çebi, "Transfer hakkında Abdullah Avcı ile konuştum. 1-2 takviyeye ihtiyacımız olduğunu söyledi" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ ÇOK ÖNEMLİ BİR KULÜP"

"Beşiktaş çok önemli bir kulüp. Ayakta kalması ve sağlıklı yürüyebilmesi, hem spor kamuoyu açısından hem de Beşiktaşlılar açısından çok önemli."

"Bir önceki dönemde 10 milyon TL kar eden bir kurum, bir sonraki sezon 7 milyon TL zarar etmesi mümkün değil."

"Yönetim kurulu kararlarına baktığımızda, futbolcu transferi ücretleri kar ve zararınızı oluşturuyor."

"Yönetim kurulundaki arkadaşlar atmadıkları imza için sorumlu tutulamaz."

"İBRA EDİLMEMEK DÜNYANIN SON DEĞİL"

"İbra edilmemek dünyanın sonu değil."

"Hukuki bir süreç başlayacak. Bu hususta soru işaretleri olduğu ve bunların cevaplanacak."

"Tek başına bir şekilde burayı idare etmek kolay bir iş değil. Hata yaptırır. Kuvvetler ayrılığına inanan biriyim. Futbol A.Ş'nin başında oturacağım, hem çalacağım hem oynayacağım. Yok böyle bir dünya."

"Fikret Orman çıkıp kendini aklamalıdır."

"Biz koltuklar için buraya gelmedik. Kendi yapacağımız bir yanlışları da bir başkalarının engelleyebilmesi için tarz ve plan hazırladık."

"KENDİMİZİ FEDA ETMEYE GELDİK"

"Sorumluluktan mı kaçıyorsunuz, diyenlere; Beşiktaş'ın her şeyinden sorumluyuz. Futbol A.Ş'nin başında olmamam bunlardan kaçmam anlamına gelmez."

"Biz kendimizi feda etmeye geldik, taşın altına elimizi sokmaya geldik."

"Futbol A.Ş'de yönetim kurulu üyesi olmayan arkadaşlarımız transfer komitesi üyeliği yaptılar. Her türlü karar için başkandan imza alan arkadaşlar neden o gün sorgulamadı bunu?"

"Sabır gösterildiği takdirde, rica ediyorum. Çok güzel bir Beşiktaş'la onları tanıştıracağız."

"VAR KONUSUNDA TAHKİM KURULU'NA BAŞVURACAĞIZ"

VAR itirazı hakkında sorulan soruya: "Tahkim Kurulu'na gidebilmemiz için önce TFF'ye müracaat edilmesi gerekiyordu, ilk TFF Yönetim Kurulu toplantısında alınacak kararla Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağız."

"HİÇBİR FUTBOLCUNUN PARASI KALMADI"

"Beşiktaş'ta hiçbir futbolcunun parası kalmadı. Bunlar için çalışıyoruz. Çözülmüş olsa zaten başka bir dünya olurdu."

"FUTBOLUN BAŞINA ERDAL TORUNOĞULLARI'NI DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş Futbol A.Ş'nin başkanı kim olacak sorusuna Ahmet Nur Çebi: "Erdal Torunoğulları'nı düşünüyorum ama onlar kendi arasında oturup karar verecekler."

"FAİZLERDEN KAYNAKLANAN TRANSFER HAKKIMIZI İSTEDİK"

"Limitleri aşan takımlara uygulanacak cezaları biliyorsunuz. Beşiktaş'ı böyle bir sıkıntının içine atamam. Her koyun kendi bacağından asılır."

"Limitler hesaplandığında faizler %20'lerdeydi. Sonraki süreçte düşmesine rağmen gelirlerdeki farklılığın harcamalara eklenmesi gerekiyor. Bu konuda TFF'ye müracaat ettik. Faizlerden kaynaklanan transfer hakkımızı istedik."

"Faiz sürecini iyi yönetebilseydi Beşiktaş, bu durumlara gelmezdi."

"1-2 TAKVİYE İHTİYACIMIZ VAR"

"Abdullah Avcı ile transferi konuştum. 1-2 takviye ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ama Beşiktaş'ın da sorunları var... O faizlerden doğan hakkımızı kullanabilirsek 1 veya 2 transfer yapmaya hazırız. Ancak aşmamız gerekiyor. Gidecek olan hiçbir arkadaşımız yok."

"CENK TOSUN GÜNDEMİMİZE GELDİ"

"Cenk Tosun gündemimize geldi. Beşiktaş'a büyük ekonomik katkı sağlayarak gitti. Kendisine teşekkür ediyorum. Satışında da ben varım kulüpte."

"Biz TFF'ye ilettiğimiz sorunlara cevap alamadığımız için Cenk'e bir dönüş yapamadık. Cenk Tosun bu süreçte başka bir kulübe giderse üzülürüm."

"25-30 milyon TL harcama limiti bekliyoruz, faiz sorununu çözersek."

"Ayın 31'inde kalkar bizim talebimize yanıt verirseniz, art niyet ararım."

Fikret Orman'ın gazetede çıkan haberiyle ilgili Ahmet Nur Çebi: "Burası şahsi bir kurum değil, burası Beşiktaş'tır. Şahsileştirmemeliyiz bu durumu. Konu Beşiktaş'sa Beşiktaş'ı konuşalım. Buraya Beşiktaş'ı yönetmek için geldim, şahsileştirilmemeli...

"Biz şeffaf olacağız, açık olacağız, paylaşımcı olacağız. Yönetim kuruluna baktığınız zaman bu ortada."

"Ben 2. başkanlık yaparken, yazılan hiçbir rapor bana ulaştırılmadı. Ama sayın başkana (Fikret Orman) verildiği söylendi. Beşiktaş'la ilgili raporlama yapılıyor, 2. başkanın haberi yok."