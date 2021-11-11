11 Kasım 2021, Perşembe

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GOL | Beşiktaş 1-0 FC Shkupi

Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği FC Shkupi karşısında Mehmet Topal'ın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
11.11.2021
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GOL | Beşiktaş 2-0 FC Shkupi GOL | Beşiktaş 2-0 FC Shkupi 11.11.2021
GOL | Beşiktaş 1-0 FC Shkupi GOL | Beşiktaş 1-0 FC Shkupi 11.11.2021
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