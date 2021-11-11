11 Kasım 2021, Perşembe
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Beşiktaş sözleri! "Sergen Yalçın'ın yanlışlarıyla..."
A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa programında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı eleştirdi. Uluç, "Beşiktaş çok daha iyi olabilirdi ama bence Sergen Yalçın'ın yanlışlarıyla bir takım adamları kaybetti ve onları çok arıyor, elindekileri de kullanamıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Uluç başkan Ahmet Nur Çebi için ise, "'Beşiktaş'a karşı düzen var' diyor. O zaman Beşiktaş nasıl şampiyon oldu?" dedi. İşte o sözler...
11.11.2021
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