11 Kasım 2021, Perşembe
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan TFF'ye resmi başvuru! Pozisyon neden ekrana gelmedi?
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş, serbest vuruş kullanırken Domagoj Vida yerde kaldı ve siyah beyazlı oyuncular pozisyonda penaltı bekledi. VAR'da izlenen pozisyondan penaltı çıkmadı ancak sosyal medyaya düşen görüntüler tartışma yarattı. O görüntülerden sonra Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti. A Spor muhabiri Sercan Dikme, konuyu detaylıca aktardı. Dikme, "Beşiktaşlı yöneticiler pozisyonun ekrana gelmemesinden ötürü yayıncı kuruluşa bir ziyarette bulundu. Bundan sonra TFF'ye de resmi başvuru yapıldı. Beşiktaş'ın TFF'den, Vida'nın itildiği pozisyonda VAR operatörü tarafından VAR hakemine hangi görüntülerin iletildiği soruldu. Yakın süreçte de TFF yöneticileri cevap verecektir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
11.11.2021
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