GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE | Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? Peki Kara Kartal'ın 11'inde kimler var?
Giresunspor Beşiktaş maçını CANLI İZLE | Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecekler. Siyah beyazlı ekip Giresun deplasmanından 3 puan çıkartarak UEFA Konferans Ligi'ne katılmanın peşinde. Yeşil beyazlı ekip ise 3 puanı alarak lig düşme potasından olabildiğince uzaklaşmak istiyor. Kartal bu maça Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef de Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi 11 ile çıkacak. Müsabaka 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Çotanak Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Giresunspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...
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