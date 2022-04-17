BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Giresunspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı! "Kumaş farkı..."
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Giresunspor'un sıkleti belli. Doğru paralarla doğru işler yaptılar. Beşiktaş'ın kumaşı Giresun'a göre daha iyi ama ilk yarıda fark edemedik." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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