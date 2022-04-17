BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş takım otobüsü harekete geçti!
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'un konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlı ekibi taşıyacak olan otobüs Çotanak Stadyumu'na doğru yola çıktı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme paylaştı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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