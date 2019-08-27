27 Ağustos 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi
Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekipte kendisine takım bulması için izin verilen Quaresma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba ile Göztepe maçında sakatlanan Oğuzhan antrenmana katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı koşu yaptı. Çalışmanın ana bölümünde taktik çalışma ve çift kale maç gerçekleştirildi.
27.08.2019
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