Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekipte kendisine takım bulması için izin verilen ​Quaresma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve ​Atiba ile Göztepe maçında sakatlanan Oğuzhan antrenmana katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı koşu yaptı. Çalışmanın ana bölümünde taktik çalışma ve çift kale maç gerçekleştirildi.