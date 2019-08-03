03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta stoper hedefi Pedrao
Beşiktaş, Martins Indi transferinin zora girmesi nedeniyle Vitoria Guimaraes'in 26 yaşındaki oyuncusu Pedrao için kiralama teklifi yaptı.
03.08.2019
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