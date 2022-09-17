A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan'dan olay sözler! "Alır valizini çekip gider"
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan canlı yayında önemli yorumlarda bulundu. Alpaslan, "Tartışılması gereken yer kaleci. Büyük takımlarda sakatlık ve ceza olmadıkça as kaleci olur. Ersin Destanoğlu sizin kaleciniz, onunla şampiyon olundu. Hoca olarak benim as kalecim bu, bunu oynatacağım. "Sözleşme sizin işiniz" demesi gerekiyor. Eğer bunda yönetim baskı yapıyorsa o zaman alırsınız valizinizi çekip gidersiniz" ifadelerini kullandı.
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