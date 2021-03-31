31 Mart 2021, Çarşamba
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Erman Toroğlu'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler: Sen Kimsin hakem seçiyorsun?
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın MHK'nın yapmış olduğu atamaya tepki göstermesinin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Sergen Yalçın Beşiktaş'ı iyi götürüyor. Fenerbahçe maçından sonra yapmış olduğu açıklamalarda hakemi suçladı. Eğer o maçta hata varsa o Halil Umut Meler'de değil Sergen Yalçın'daydı. Bu hafta yapılan atamaların hepsi bilinçli yapılmıştır. Helal olsun Serdar Tatlı'ya, Sergen Yalçın ben bu hakemi istemiyorum diyosun 'Sen kimsin' ifadelerinde bulundu.
31.03.2021
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