Son dakika Beşiktaş haberi: Sercan Dikme Aboubakar'ın durumunu açıkladı! "%51 ihtimalle..." (Bjk haberler)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldız ismi Aboubakar'ın sakatlığının ardından son detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Aboubakar yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye gelecek ve kontrolleri gerçekleşecek. İlk tanı, adalesinde problem olduğu, durumunun çok ciddi olmadığını söyleyebiliriz. Kasımpaşa maçında oynamama ihtimali yüzde 51 var." dedi. (BJK spor haberleri)

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