Erman Toroğlu'dan Konyaspor - Beşiktaş maçı sözleri!
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu. İşte A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Konyaspor - Beşiktaş maçı sözleri...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
Toroğlu'dan Konyaspor - Beşiktaş maçı sözleri! 01 Ekim 2023 | 12:00
01:21
"Camiası için kötü mesaj" 01 Ekim 2023 | 12:00
02:26
Çebi'den Salih Uçan sözleri! 28 Eylül 2023 | 12:00
01:42
"Şenol Güneş bunu yapmamalıydı" 28 Eylül 2023 | 12:00
00:59
Erman Toroğlu: Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz! 27 Eylül 2023 | 12:00
00:53
Toroğlu Beşiktaş'ı eleştirdi! "Bunlar güçsüzlüğün belirtisi" 27 Eylül 2023 | 12:00
35:06
Ahmet Nur Çebi'den Onana iddialarına cevap! 26 Eylül 2023 | 12:00
00:23
İşte Beşiktaş'taki son gelişmeler 23 Eylül 2023 | 12:00