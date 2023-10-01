Ahmet Nur Çebi'nin sözlerine flaş yorum! "Camiası için kötü mesaj"
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde play-off sistemi için açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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