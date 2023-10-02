Beşiktaş'a flaş eleştiri! "O stresi kaldıramıyor"
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında A Spor yorumcusu Reha Kapsal çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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