Erman Toroğlu'dan flaş Kayserispor-Beşiktaş maçı yorumu! "İşin rengi değişebilir"
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oldu ve mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Kayserispor topla biraz fazla oynuyor. Onlar gelene kadar Beşiktaş kapanıyor. Ama Beşiktaş geldiğinde iki tane gol atıyor. Kayserispor'un bir tane pozisyonu var. 2-0 Beşiktaş için büyük avantaj ama Kayserispor bir gol atarsa işin rengi değişebilir." şeklinde konuştu.
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