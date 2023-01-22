Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak galibiyet serisini 4 maça yükseltmek istiyor. Ev sahibi ekip ise çıkış yakalama peşinde... Peki; Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Kayserispor Beşiktaş maçına dair tüm detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:26
Kayserispor Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler! 22 Ocak 2023 | 12:00
01:08
"En büyük avantajı..." 21 Ocak 2023 | 12:00
00:17
Aboubakar İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 21 Ocak 2023 | 12:00
02:29
Aboubakar transferinde flaş gelişme! Geliş tarihi değişti 20 Ocak 2023 | 12:00
01:16
Canlı yayında olay sözler! "Beşiktaş'tan kaçtı" 19 Ocak 2023 | 12:00
05:18
Ankaragücü Beşiktaş maçı öncesi tüm bilgiler! 18 Ocak 2023 | 12:00
02:10
Beşiktaş'tan Hadziahmetovic için resmi teklif! 16 Ocak 2023 | 12:00
00:54
"Mert Günok'un özgüven patlaması" 15 Ocak 2023 | 12:00