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Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak galibiyet serisini 4 maça yükseltmek istiyor. Ev sahibi ekip ise çıkış yakalama peşinde... Peki; Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Kayserispor Beşiktaş maçına dair tüm detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.

22 Ocak 2023 | 13:43
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