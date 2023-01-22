Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye cevap!
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor maçının ardından konuştu. Galibiyeti değerlendiren Kocadağ, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye de cevap verdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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