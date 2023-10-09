Erman Toroğlu'dan Beşiktaş - İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler! "Yalvardığını hissediyordum"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun 'Allah'ım bana yardım et, Beşiktaş buradan sakatlanarak çıkmasın' diye yalvardığını hissediyordum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
"Yalvardığını hissediyordum" 09 Ekim 2023 | 12:00
00:44
Toroğlu: Böyle bir takımla oynuyorsan... 08 Ekim 2023 | 12:00
02:22
Beşiktaş'ta transfer listesi nasıl oluştu? 07 Ekim 2023 | 12:00
01:25
Toroğlu'dan flaş sözler! "Güneş istifa mi etti yoksa..." 06 Ekim 2023 | 12:00
02:40
Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa etti! 06 Ekim 2023 | 12:00
00:58
"Beşiktaş o stresi kaldıramıyor" 02 Ekim 2023 | 12:00
03:39
Aboubakar'ın topa müdahalesi penaltı mı? 01 Ekim 2023 | 12:00
01:25
Toroğlu'dan Konyaspor - Beşiktaş maçı sözleri! 01 Ekim 2023 | 12:00