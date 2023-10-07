Beşiktaş'ta transfer listesi nasıl oluştu? Canlı yayında açıkladı!
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Şenol Güneş bütün transferlere onay verdi. Transfer listesi Ceyhun Kazancı ve menajerlerin önerdiği isimlerden oluşmuştu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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