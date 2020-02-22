22 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Dolmabahçe'de kritik randevu

Süper Lig'in 23. haftasında zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
22.02.2020

DİĞER
Trabzon yerel basını derbiyi değerlendirdi Trabzon yerel basını derbiyi değerlendirdi 22.02.2020
Beşiktaş-Trabzonspor rekabeti Beşiktaş-Trabzonspor rekabeti 22.02.2020
Dolmabahçe'de kritik randevu Dolmabahçe'de kritik randevu 22.02.2020
Sergen Yalçın'ın Boateng planı Sergen Yalçın'ın Boateng planı 21.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş kritik haftayı fırsata çevirmek istiyor Beşiktaş kritik haftayı fırsata çevirmek istiyor 20.02.2020
Beşiktaş - Trabzonspor maçına doğru Beşiktaş - Trabzonspor maçına doğru 19.02.2020
Beşiktaş Mircea Lucescu'dan vazgeçti Beşiktaş Mircea Lucescu'dan vazgeçti 19.02.2020
Beşiktaş'ın büyük hüsranı Beşiktaş'ın büyük hüsranı 17.02.2020
Turgay Demir: Beşiktaş Lucescu'dan vazgeçti Turgay Demir: Beşiktaş Lucescu'dan vazgeçti 17.02.2020
Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi sürüyor Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi sürüyor 17.02.2020
Victor Ruiz'den olay sözler! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı... Victor Ruiz'den olay sözler! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı... 17.02.2020
Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur "Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur" 15.02.2020
Fikret Orman gibi kaçmadım buradayım "Fikret Orman gibi kaçmadım buradayım" 15.02.2020
Erman Toroğlu: Kanlı bıçaklı bile olsam Burak'ı oyundan almazdım Erman Toroğlu: Kanlı bıçaklı bile olsam Burak'ı oyundan almazdım 15.02.2020
Erman Toroğlu: Beşiktaş seyircisi Burak Yılmaz'ı sevemedi Erman Toroğlu: Beşiktaş seyircisi Burak Yılmaz'ı sevemedi 15.02.2020
Erman Toroğlu: Bunlar Sergen'in canım cicim ayları Erman Toroğlu: Bunlar Sergen'in canım cicim ayları 15.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'la karşılaşıyor! Hasan Ali Kaldırım...
Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak
Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri
Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...
4 büyüklerin başkanları bir araya geldi! İşte ilk görüntüler...
Şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin transferini Galatasaraylı isim yapmış
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör