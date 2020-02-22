22 Şubat 2020, Cumartesi
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Beşiktaş-Trabzonspor rekabeti
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 129 maçta galibiyetlerde siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü bulunuyor. İşte iki ekip arasındaki rekabetin detayları...
22.02.2020
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