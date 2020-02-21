21 Şubat 2020, Cuma
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Sergen Yalçın'ın Boateng planı
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu karşılaşma için tecrübeli futbolcuya ekstra şut çalışmaları yaptırırken, saha içinde takımın liderliğini de ona teslim edecek ve hücumu yıldız futbolcunun üstüne kuracak.
21.02.2020
Burak Yılmaz'ın ileri uçta yalnız kalmamasını ve yeterli desteği almasını isteyen Yalçın, oyunu merkezden yönlendirerek Boateng'i başaktör yapacak.
Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta Gaziantep'e şık bir gol atan Boateng, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde ise etkili bir performans ortaya koyamamıştı.
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