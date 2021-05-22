22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Canlı yayında bomba iddia! "Sergen Yalçın'ı istemeyenler var"
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Beşiktaş'ta birkaç yönetici Sergen Yalçın'ı elde edilen şampiyonluğa rağmen desteklemiyor." dedi. (BJK spor haberleri)
22.05.2021
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