Canlı yayında bomba iddia! "Sergen Yalçın'ı istemeyenler var"

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Beşiktaş'ta birkaç yönetici Sergen Yalçın'ı elde edilen şampiyonluğa rağmen desteklemiyor." dedi. (BJK spor haberleri)

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