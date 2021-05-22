Son dakika spor haberi: Flaş iddia! "Sergen Yalçın tatile üzgün ve kırgın gitti"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Beşiktaş gündemini yorumladı. Çorlu, Sergen Yalçın'ın sözleşme durumuyla ilgili olarak, "Sergen Yalçın tatile yorgun ve kırgın olarak gitti. Bunun da sebebi, şampiyonluktan sonra tatile imza atarak gitmek istemesi. İstemiş olduğu ücret, yönetim tarafından yüksek bulundu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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