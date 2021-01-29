Canlı yayında açıkladı! Cenk Tosun ve Hulk'ta son durum ne?

Beşiktaş'ta en çok merak edilen forvet konusu hakkında A Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları aktardı. Dikme, "Beşiktaş Everton'a teklifini sundu ve olumsuz yanıt aldı, Hulk cephesinde ise menajeri yaptığı açıklamada bu gece belli olacağını söyledi." dedi.

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