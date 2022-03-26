Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'ta sistem değişecek mi?
A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu,"Karşımızda çok hırslı ve inançlı bir hoca profili var. Sahaya bu enerjinin yansayacağını düşünüyorum. Sistemi baştan aşağı değiştirecek. Bunun sinyalini verdi. Bambaşka bir siteme geçiş yapılacak. Hocanın korkusu yok, Beşiktaş taraftarına da bunun geçtiğini düşünüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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