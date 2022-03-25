BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler...
Sezon başından bu yana istikrarsız bir performans sergileyen Beşiktaş teknik direktör değişikliğine gitti ve Fransız Valerien Ismael'i takımın başına getirdi. 46 yaşındaki teknik direktör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. A Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları İstanbul Havaalanı'ndan aktardı. İşte Ismael'in İstanbul'a varış görüntüleri...
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