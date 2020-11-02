02 Kasım 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş top rakipteyken iyi ama..."
Bire Bir Futbol programında A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Demir, "Beşiktaş top rakipteyken inanılmaz iyi oynuyor. Kapanan takımlara karşı etkisiz kalıyor, bunun sebebi de Cyle Larin ve Aboubakar'ın sırtı dönük oynayamaması" ifadelerini kullandı.
02.11.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Beşiktaş Ljajic'i kazanırsa Balotelli'yi de kazanır"
- Neymar yerinden hopladı! İşte o anlar
- "Beşiktaş Ljajic'i kazanırsa Balotelli'yi de kazanır"
- Yalçın'dan Ljajic açıklaması! "İstediğimiz seviyeye gelirse..."
- Sabah Sporu - 02/11/2020
- Yalçın Ayhan: "Etebo Galatasaray'ın Futbolcusu Değil" / Son Sayfa / 31.10.2020
- "Seri galibiyetlerimizi sürdürmek istiyoruz"
- Toroğlu'ndan flaş sözler! "Beşiktaş'ta takımı yönlendirecek birisi yok"
- Abdullah Avcı Antalyaspor yolunda
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama