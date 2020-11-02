Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş top rakipteyken iyi ama..."

Bire Bir Futbol programında A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Demir, "Beşiktaş top rakipteyken inanılmaz iyi oynuyor. Kapanan takımlara karşı etkisiz kalıyor, bunun sebebi de Cyle Larin ve Aboubakar'ın sırtı dönük oynayamaması" ifadelerini kullandı.

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