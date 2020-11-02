Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev takas! Canlı yayında duyurdu

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Diagne ve Ljajic'in takası olabilir, bu konuda ciddi anlamda ilerlemeler var." dedi. | Son dakika transfer haberleri

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Zeki Uzundurukan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Diagne ve Ljajic takası, Beşiktaş ile Galatasaray arasında ciddi şekilde konuşuluyor. İş yavaş yavaş olgunlaşma sürecine girdi, iki futbolcu için de daha hayırlı olacağı düşünülüyor. Bu takasla ilgili ciddi anlamda ilerlemeler var."